Naj živi umetnost, a naj bo apolitična

»Nekatere kulturne ustanove umetnike in umetnice očitno nagrajujejo za njihov pogum, jasnost upovedovanja in družbenokritično držo, a le, če je kritika uperjena v tistega, ki je dovolj Drugi, da ne ogroža neokolonialističnih in neoimperialističnih teženj Zahoda,« problematiko povzema avtorica Ana Svetel. Lahko bi dodali »in nekateri mediji«, kajti zdi se, da se beseda genocid vse prepogosto zamenjuje za konflikt, spopadi, številne žrtve in tovrstne prikladnosti.