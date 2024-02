Kritika je dobrodošla – a ne kritika Zahoda

V nadaljevanju preberite:

Kar se dogaja v Gazi, je šolski primer genocida, so lani opozarjali mednarodni strokovnjaki. Številni zahodni voditelji v odziv na absurdno število žrtev (povprečno 250 na dan) navajajo »pravico Izraela do samoobrambe«, ob tem pa se vrstijo odpovedi­ projektov, razstav in rezidenc umetnikom, ki se javno izrekajo v podporo Palestincem. Kaj to pove o nemoči institucij, svobodi­ izražanja in postulatih humanizma, na katerem naj bi temeljila naša družba?