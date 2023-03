Namesto artističnih domislic so potrebne afirmativne geste

V nadaljevanju preberite:

Koncert zasedbe Laibach je vedno spektakelski in samoreferenčen, obenem je jasno izražen družbeni in politični statement ter popolna travestija, zato bi verjetno v današnjem Kijevu, kjer redno tuli alarm za zračni napad, deloval precej nenavadno. Resnici na ljubo vsi, ki nismo neposredno vpleteni v vojno, le-to dojemamo kot distanciran mediatiziran fenomen, dlje ko bo trajala, močnejši bodo tovrstni občutki. Za identifikacijo z dogajanjem so zato potrebne afirmativne geste brez medijskega marketinga in potrebe po samopromociji. Recimo v slogu Bona, ki je s kitaristom The Edge iz skupine U2 že maja lani brez vsakega pompa koncertiral na postaji kijevske podzemne železnice.