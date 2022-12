Napovedi niso prerokbe

V nadaljevanju preberite:

Tržno-raziskovalna hiša IBISWorld je lani ocenila, da zgolj ameriške korporacije za vedeževalce porabijo dve milijardi dolarjev na leto, take storitve pa samo v ZDA zagotavlja skoraj 91.000 ponudnikov. Da ne bo pomote, na trg korporativnih vedeževalcev so všteti zgolj tisti, ki za menedžerje gledajo v zvezde, sestavljajo horoskope, berejo kavne usedline, mečejo tarot karte, zaznavajo avro in spiritualne vibracije morebitnih poslovnih partnerjev ter se ukvarjajo z drugimi področji, ki veljajo za okultne oziroma paranormalne. Niso pa upoštevani številni ekonomisti, ki z uporabo matematičnih metod pripravljajo projekcije oziroma napovedi gospodarskih gibanj. In to ne glede na to, da je njihova učinkovitost gledanja v prihodnosti velikokrat zelo podobna tisti vedeževalcev – ali še manjša.