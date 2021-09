Naš lastni 11. september

V nadaljevanju preberite:

Teroriste takšne ali drugačne vrste poznamo že od nekdaj, a nas je spreletaval srh zaradi 19 islamskih, ki so z zavestnim žrtvovanjem svojih življenj za uboj skoraj tri tisoč ljudi pokazali morilski prezir do hrepenenja po življenju v svobodi, odprtosti in ustvarjalnosti po koncu hladne vojne. Dvajset let pozneje boj med različnimi silnicami zgodovine ni nič manj ogorčen in krut, je pa bolj zapleten