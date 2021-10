V komentarju lahko preberete:

Sto let velja, da ima država monopol nad uporabo nasilja. Vendar mora biti uporaba nasilja postavljena v okvire legitimnosti in legalnosti. Če država nasilje izvaja brez zakonskega temelja, gre za samovoljo. Ukrepi mehkega in trdega državnega nasilja med pandemijo se, ko o njih presoja sodna oblast, sesipajo. Sporočilo sodne veje oblasti je zelo zgovorno: izvršna veja oblasti je uveljavila številne nasilne ukrepe, vendar brez zakonitega temelja.