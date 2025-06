Ne čakaj(mo) na poletje

V nadaljevanju preberite:

Vsako leto pride poletje in čas, ko mediji pišemo o dolgih čakalnih vrstah na upravnih enotah. In vsako leto znova ugotavljamo, da je prav v poletnih mesecih, torej od junija do avgusta, največ osebnih izkaznic, potnih listov in vozniških dovoljenj neveljavnih. Po podatkih ljubljanske upravne enote namreč poleti veljavnost poteče več kot 16.000 osebnim dokumentom. In takrat se med znanci, prijatelji in sodelavci začnejo pogovori, ali morda kdo pozna kakšnega uradnika, ki bi mu, mimo vrste, seveda, in po možnosti kar v enem dnevu, pomagal pri pridobitvi osebnega dokumenta. Nihče pa se ne vpraša, kdo je kriv za dolge čakalne vrste tudi na upravnih enotah, ne le v zdravstvu.