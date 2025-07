V boju z vročino tudi Pogačar stavi na najlonke, sladoled in obkladke

Na dirki po Franciji je znova vse v znamenju Tadeja Pogačarja. Šampionska predstava svetovnega prvaka na Hautacamu je bila dovolj, da Jonas Vingegaard že po prvi gorski etapi za njim zaostaja več kot tri minute in pol. Ob prihodu v Pireneje pa razplet dirke znova kroji tudi vročina, ki spremlja karavano. Temperature so se že povzpele nad 30 stopinj Celzija, kolesarji pa v boju s soncem uporabljajo bolj ali manj inovativne načine hlajenja.

V teh dneh v nakupovalnih centrih po Franciji lahko srečate moške, ki se borijo za zadnji paket najlonk, ki je morda še ostal na polici v trgovini. Zakaj najlonk? Ženske hlačne nogavice so ključne pri distribuciji ledu, s katerim se kolesarji hladijo na dirki. Maserji v prtljažnikih polnijo najlonke z ledenimi kockami, na vsakih 20 centimetrov naredijo vozel, tik pred prihodom kolesarjev najlonke narežejo in nogavice z ledom razdelijo tekmovalcem, ki jih zataknejo za dres v predelu vratu.

»Hlajenje je najbolj učinkovito na dlaneh, čelu in vratu, zato se posvečamo tem predelom. Odlične so vlažne brisače, ki pomagajo dalj časa, na kolesu pa so nepogrešljive najlonke,« razlaga Dan Guielmette, fizioterapevt v ekipi Jayco AlUla, kjer dirka tudi Luka Mezgec.

Med dirko pogosto vidimo kolesarje, ki hodijo v spremljevalni avtomobil po led, zmrznjene gele in tudi vodne sladolede, ki so priljubljena poslastica za hlajenje med vročimi etapami. Boj z vročino pa se začne že prej, kolesarji pred štartom nosijo jopiče z ledom, zelo učinkovita je še ena preprosta metoda. »V posodo nalijemo vodo, ohlajeno na 12 stopinj Celzija, nato pa kolesarji do komolcev za nekaj minut potopijo roke v vodo. To zelo blagodejno vpliva na celo telo in hitro zniža temperaturo kolesarja, zato ta postopek ponovimo tudi po etapi in pred spanjem,« pojasnjuje Guilmette.

Nekaj moštev na dirki po Franciji prisega tudi na ledene kopeli, zato imajo posebne kombije, ki jih spremljajo na vsaki etapi. Kolesarji se takoj po cilju za minuto ali dve usedejo v ledeno vodo, da pospešijo hlajenje in prekrvavitev mišic. Enega takšnih kombijev ima tudi ekipa Ineosa, posebej za potrebe britanske ekipe so ga predelali gorenjski strokovnjaki.

Kolesarji popijejo ogromne količine vode, ko štiri ali pet ur kolesarijo na več kot 30 stopinjah Celzija. FOTO: Marco Bertorello/Reuters

V zadnjem obdobju so se kot dobrodošlo orodje na avtobusih pojavile tudi kompresijske nogavice, ki pritisk na noge kolesarjev ustvarijo s pomočjo ledene vode in tako ubijejo dve muhi na en mah. Seveda pa je za dobro počutje kolesarjev ključna pravilna hidracija. »Ni več enostavno priti do hladnega bidona, hitrosti so tako visoke, da v drugi polovici etape komaj še prideš do avtomobila,« opozarja Tim Merlier.

Tadej Pogačar teh težav nima, ob sebi ima dobro ekipo, ki skrbi za njegove potrebe. Še kakšno leto nazaj je imel Pogačar z vročino veliko težav, danes se tudi v temperaturah blizu 40 stopinj Celzija vozi šampionsko, svoji četrti zmagi na Touru naproti.