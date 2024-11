Nekomu moraš nasloniti roko na ramo

V nadaljevanju preberite:

Glede na omejenost knjižne panoge in težkih razmer na trgu, ki bi brez pomoči Javne agencije za knjigo težko deloval, je enkratni dogodek, kot je nacionalni knjižni sejem, seveda zelo pomemben za celotno verigo, od pisateljev, založnikov do bralcev. Obiskovalci že takoj po vstopu na sejem zlahka ugotovimo, katerim založbam gre bolje, saj so njihove stojnice na elitnih mestih, najbolj bogato opremljene in založene. Ni presenetljivo, da predstavnike teh založb najdemo tudi v upravnem odboru Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev Slovenije, ki sejem organizira.