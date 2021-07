Niti koraka nazaj več

V nadaljevanju preberite:

Abotno je ponavljati, da izobraževalni proces, mediji ali drugi vidiki socializacije ne krojijo spolne usmerjenosti in identitete. So pa šola, popkultura, referenčne osebnosti in spodbudno okolje, v katerih se normalizira in odprto govori o različnih oblikah afektivnosti in resničnostih, ki jih živi nezanemarljiv odstotek naših sorodnikov, prijateljev in sodelavcev, ključni za oblikovanje zdravega odnosa do sebe in družbe. Orbánov homofobni zakon tako premišljeno napada glavni vzvod boja za enakopravnost skupnosti LGBT+: vidnost spreminja v nevidnost in izobraževanje v mrak, s tem pa ljudi pod mavričnim dežnikom pošilja nazaj v omare in poglablja njihove osebne stiske.