Nova epizoda v seriji Vrag je zdaj zares vzel šalo

»Vrag je zdaj zares vzel šalo. Ne moremo se več politično preigravati, kdo je za in kdo je proti. Rešitve bomo dali na mizo in iskali konsenz.« S to izjavo bi glede na viharne politične dogodke zadnjega meseca predsednik vlade Robert Golob lahko napovedal današnji koalicijski vrh, na katerem bodo partnerji iz vlade v ožjem krogu razpravljali o izpolnjevanju koalicijske pogodbe in rekonstrukciji vlade.

A datum citirane Golobove izjave je 17. januar letos, ko je ob takratnem koalicijskem vrhu napovedal, da bodo predstavljeni izhodišča in usmeritve za reforme, »ki jih bomo oblikovali in izvedli v letu 2023«. Takrat je bil poleg zdravstvene govor še o davčni, šolski, pokojninski, stanovanjski in plačni reformi. Kakšno usodo so doživele, je znano. Tudi mati vseh reform, zdravstvena, se je preobrazila v »sklop majhnih korakov«.