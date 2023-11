Rekonstrukcija vlade je za SD le dimna zavesa

V nadaljevanju preberite:

Po več kot pol leta se v koalicijsko življenje vrača koalicijski vrh. Jutri bo ožji vrh koalicije po turbulentnem mesecu, ki so ga zaznamovali odstopi in menjave ministrov, afere in razprtije v največji vladni stranki. V ospredju bosta razprava o izpolnjevanju koalicijske pogodbe in rekonstrukciji vlade, ki jo je napovedal predsednik vlade Robert Golob.

V SD se bodo o vseh nerešenih dilemah pogovorili jutri po koalicijskem vrhu na konferenci stranke. Neuradno je iz stranke mogoče slišati, da nimajo težav s takšnim ali drugačnim številom ministrstev, a se zavedajo, da je rekonstrukcija vlade le dimna zavesa za vse probleme, ki jih imata Svoboda in vlada. Od Goloba pa najprej pričakujejo, da bo bolj prepričljivo odgovoril na vprašanja, odprta s pričanjem Tatjane Bobnar.