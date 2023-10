Golobova (ne)demokratičnost

V nadaljevanju preberite:

Minuli teden je na političnem parketu odmevala izključitev dveh članov iz Gibanja Svoboda. Odhodi in izključitve članov političnih strank so se dogajali tudi v preteklosti. Pregled pravil, ki urejajo izključitve iz parlamentarnih strank, kaže, da so ta najmanj demokratična v Gibanju Svoboda. Pred odločitvijo o izključitvi članu namreč sploh ne dajo možnosti zagovora in pojasnjevanja. Tudi vključitev v stranko je omejena – vanjo se je mogoče vključiti le na temelju priporočila dveh članov stranke. O sprejemu v članstvo Gibanja Svoboda nato odloči izvršni odbor stranke. Medtem pa se je izključena poslanka Mojca Šetinc Pašek odločila - pritožila se ne bo. »Pritoževati se stranki, ki me je 'soglasno' izključila, in to s klevetami in z insinuacijo o nekakšnem razdoru, ki naj bi ga jaz povzročala – v sicer železno trdni in enotni stranki –, bi bila samo izguba časa in energije. Nisem jaz tista, ki je izdala njih, temveč so oni izdali mene. Pa ne samo mene, ampak tudi sami sebe, svoj program, volivke in volivce, predvsem pa demokracijo in osnovne demokratične postulate. Zato je zame ta farsa zaključena,« je povedala za Delo.