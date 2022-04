Novi svetovni (ne)red in večne vojne

V nadaljevanju preberite:

Eden od ključnih razlogov, da je Rusija lahko začela vojno proti Ukrajini, je odsotnost delujočih mednarodnih struktur. Na čelu z Združenimi narodi (ZN), ki so opravilno nesposobni že vse od leta 2011, ko je bila v Varnostnem svetu sprejeta resolucija, ki je omogočila Natovo vojaško posredovanje v Libiji. Rusija in Kitajska sta se takrat vzdržali, kar je ruski predsednik Vladimir Putin v naslednjih letih močno obžaloval.

Kljub temu da je – z redkimi izjemami – Generalna skupščina ZN pred poldrugim mesecem dni praktično enoglasno obsodila rusko agresijo na Ukrajino, je bilo to glasovanje le resnejša mnenjska sodba. Nekaj, kar nima in ne more imeti neposrednih posledic na bojiščih. Nekaj, kar ne more ustaviti pobijanja, rušenja, pustošenja, razgradnje.