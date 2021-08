Odpovedali smo kot družba in kot posamezniki

V nadaljevanju preberite:

Kdor se iz zgodovine ničesar ne nauči, mu je usojeno ponavljati jo, pravi pregovor. In uporabili bi ga lahko tudi v krizi zaradi koronavirusa, čeprav ta traja »šele« leto in pol. Smo na začetku četrtega vala okužb in čeprav imamo na voljo učinkovito sredstvo za boj z virusom - cepivo -, se znova lahko bojimo visokega vala, obolenj in tudi smrti. Del družbe namreč zavrača znanost, širi teorije zarote ali pa se preprosto boji. Čeprav imamo na voljo dovolj cepiva proti sars-cov2 in čeprav smo s cepivi že izkoreninili nekatere viruse, druge pa uspešno brzdamo, del družbe z zavračanjem cepiv podaljšuje epidemijo za celotno družbo.