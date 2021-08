Okupatorska nemoč

V komentarju lahko preberete:

Med letoma 1979 in 1989 grdo spodletela tudi sovjetska okupacija Afganistana. Leta 1919 je spodletel britanski okupacijski načrt. Za ambiciozne imperije je Afganistan nekakšen mejnik. Prerokbe, kakšno prelomnico prinaša nova neuspešna okupacija Afganistana, so nesmiselne. Ne vemo. Ni pa nepomembno, da je pri nesrečnem okupacijskem projektu od leta 2004 sodelovala tudi Slovenija.



Prispevek Slovenije pri obupacijskem projektu bi bil lahko večji. Imamo nekaj izkušenj s tem, kateri poogoji morajo biti izpolnjeni, da začnejo pesniki častiti okupacijskega voditelja. 120 let po francoski okupaciji smo v Ljubljani Napoleonu postavili spomenik. Na nek način si ga je zaslužil.