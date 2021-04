Omejevanje škode je prineslo nove težave

V nadaljevanju preberite:

Ločitveni sporazum in včeraj ratificirani sporazum o trgovini in sodelovanju skupaj predstavljata kompleksno osnovo, na podlagi katere bodo evropski in britanski politiki poskušali preseči razlike, ki jih je povzročil izstop drugega največjega evropskega gospodarstva, in vzpostaviti novo ravnovesje v dvostranskih odnosih. Toda vprašanje je, ali bodo v njiju našli odgovore na vse probleme, ki jih bo oziroma jih je že navrglo obdobje po brexitu.