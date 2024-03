Optimizacija procesov prinaša boljšo vzgojo

V nadaljevanju preberite:

Ena večjih težav celotnega javnega sektorja je, da je vse bolj okostenel. Optimizacije so zelo težko izvedljive in sprožajo odpor, ne samo neposredno vpletenih, ampak pod njihovim vplivom tudi širše »zainteresirane javnosti« in »stroke«. Med zanimivimi krilaticami domnevne stroke je pripomba, da vrtci ne smejo biti tovarne. V tej izjavi ni nič strokovnega. Izjava kaže na nepoznavanje delovnega procesa v poslovnih organizacijah ter učinke in cilje teh procesov. Zakaj je tudi v javnem sektorju potrebna optimizacija? Kakšni so učinki? kako bi morala potekati? Kaj lahko prinese združitev ljubljanskih vrtcev pod eno streho?