Padec državotvornega temelja koalicije

V nadaljevanju preberite:

Po pol leta paralize državnega zbora, ko manjšinska vlada ne more skozi parlamentarno proceduro spraviti več nobenega resnega zakonodajnega projekta, in po z represijo zadušenih protivladnih protestih, ki hromijo družbo, se je predsedniku vlade Janezu Janši dokončno zrušilo še predsedovanje svetu EU, njegov kronski politični projekt.

V želji, da diskreditira delegacijo evropskega parlamenta, ki je v Sloveniji le zbirala informacije o učinkih vladnih udarcev pravni državi – na koncu je salomonsko ugotovila, da javne institucije še vedno delujejo dobro, je Janša spet pretiraval. Sebe kot predsednika vlade je s tvitanjem nemalokrat diskreditiral, tokrat je naredil še korak dlje.

Z ravnanjem po železnih pravilih orbanističnega (predvolilnega) učbenika je Janša s pomočjo družbenega omrežja diskreditiral celotno državo. To so mu unisono – sicer z bogaboječim tonom – povedali tudi Matej Tonin, Zdravko Počivalšek in Borut Pahor.