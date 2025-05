Pingvin in bizarnosti na postaji Taganska

V nadaljevanju preberite:

Vsekakor si vse temne plati zgodovine zaslužijo ustrezno obravnavo ter ohranitev spomina na žrtve, po drugi strani pa nenehno forsiranje zgodovinskih delitev, ki so povsem anahronistična, gotovo ni optimalno, saj to vodi zgolj v neskončne travme na kolektivni in osebni ravni. Kar pa seveda nikakor ne izključuje trajne obsodbe vseh zločinov in zločincev, očitne historične falsifikacije ali amnezija, kar se tiče negativnih karakteristik določene osebnosti ali obdobja, so povsem nesprejemljivi.