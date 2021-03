Po hitrem postopku ne bo razvoja

V komentarju preberite:

Skoraj nobena odločitev v samostojni Sloveniji ni imela take podpore kot zapis pravice do čiste pitne vode v ustavo. Da pomena tega zapisa in tudi vodnega kroga mnogi še danes ne razumejo, kaže predvidena sprememba zakona o vodah. V imenu razvoja bi omogočili gradnjo različnih obratov na vodovarstvenih, vodnih in priobalnih območjih. Kar po hitrem postopku, brez upoštevanja stroke.