Pogovarjajmo se o človekovih pravicah

Dve leti po tem, ko je generalna skupščina Združenih narodov 10. decembra 1948 sprejela Splošno deklaracijo o človekovih pravicah, so vsem članicam te organizacije s posebno resolucijo priporočili, naj ta dan vsako leto posvetijo tej pomembni temi.

V teh sedmih desetletjih so, seveda, bili tudi takšni 10. decembri, ki niso ponujali posebnih razlogov za proslavljanje. Pa vendar se je vsaj zdelo, da vemo, o čem govorimo, ko govorimo o človekovih pravicah, in celo takrat, ko smo dvomili o dosežkih demokracije, je bil problem navadno to, da je bilo zagotovljene premalo in ne preveč svobode.