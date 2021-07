Poklon Plečniku in nekoliko tudi arhitekturi nasploh

V nadaljevanju preberite:

Na Unescovem seznamu kulturne dediščine je le peščica arhitekturnih stvaritev 20. stoletja, saj so pri Unescu dokaj zadržani in konservativni, kar se tiče spomenikov sodobne arhitekture. Večina arhitektov je na seznam vpisanih zgolj z enim delom, med redkimi, med katerimi je upoštevan širši izbor, sta Le Corbusier in Frank Lloyd Wright. In zdaj je v tej imenitni družbi tudi Jože Plečnik.