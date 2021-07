Pomen zavihanih rokavov v svetu treh hitrosti

V komentarju preberite:



Glede na glavni globalni izziv – spopad s pandemijo in odpravo njenih posledic – živi človeštvo v svetu treh hitrosti, kažejo sveži podatki iz napovedi Mednarodnega denarnega sklada (IMF). Medtem ko je v razvitih državah povprečno v celoti cepljenih približno 40 odstotkov prebivalcev, jih je v razvijajočih se državah le dobra desetina, v najrevnejših in najmanj razvitih pa zgolj pičel odstotek.



Precej porazna statistika torej, ki tudi razvite, med katere po svetovnih merilih sodi tudi Slovenija, jasno opozarja, kako nujna je takojšnja usklajena svetovna akcija za pomoč vsem tistim, ki so prikrajšani pri cepivih in zdravstvenih storitvah.



Kaj pa je največja neznanka pri ugodnejših gospodarskih napovedih za našo državo in kaj lahko pri tem storimo sami?