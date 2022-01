Poslanski prestop kot izdaja volivcev

Če v spletni brskalnik vtipkamo besedi etika in morala, v polovici sekunde najde več deset milijonov zadetkov. Orodje, s katerim bi lahko preverili, kolikokrat so se na etiko in moralo sklicevali v sedanjem mandatu poslanci, ne deluje. Pa tudi če bi delovalo in bi bile številke na voljo, da bi lahko prešteli, kolikokrat so ju zlorabili v parlamentarnih nastopih, bi oceni, koliko etike in morale je v delovanju slovenske politike, pogojevala predvsem osebna percepcija dogajanja v hramu demokracije.

O tem, kdo nas bo zastopal v novem sklicu državnega zbora, bomo odločali čez 94 dni. Na dogajanje v politiki ob veliki volatilnosti volilnega telesa, ki ne ve, kaj hoče, ter išče novo in novo, vplivajo predvsem preračunavanja. Kaj obljubiti, koga nagovoriti, kje kandidirati? V tem smislu je mogoče obravnavati tudi sedanje poslanske prestope. Nazadnje je svojo skupino pred dnevi zapustil poslanec Levice, a njegova odločitev ni končala tokratne prestopne sezone.

Je poslanski prestop izdaja volivk in volivcev? V parlamentu nismo našli stranke, ki bi se strinjala z oceno, da bi veljalo prehode prepovedati, čeprav gre za odločitve, ki navadno temeljijo na ozkih partikularnih interesih. Kako drugače razumeti ravnanje poslanca, ki je zamenjal že pet strank? Ali pa poslanca, ki išče varnost pod drugo politično perutjo le zaradi presoje, da mu bo zagotovila novo izvoljivost?

Izjema je Levica. Ugotavlja, da je v sedanjem volilnem sistemu, v katerem ljudje glasujejo predvsem za stranke, ki postavijo kandidate v volilne okraje, smiselno vprašanje poslanskih prestopov na novo urediti. Kajti kandidat, ki se ob kandidaturi zaveže, da bo zagovarjal in izpolnjeval program stranke, z izstopom iz poslanske skupine odstopa od njenih načel, vrednot in programa. Da bi bilo treba prestope prepovedati oziroma urediti tako, da se poslanec, ki se ne strinja več s politiko svoje stranke, poslovi in mesto prepusti drugemu, meni tudi direktor državnem volilne komisije.

Dobre poslance oziroma kandidate zanje je težko najti. To ne nazadnje kaže tudi analiza strukture kandidatov na volitvah; uspešni aktivni posamezniki se namreč le težko odločijo za vstop v politiko.