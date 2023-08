Prek ujme do novega rojstva Slovenije v EU

V nadaljevanju preberite:

Predsedniki evropske komisije Slovenijo po navadi obiskujejo rutinsko. Včerajšnji obisk Ursule von der Leyen ni bil te sorte. Bolj kot z izrazi sočutja in solidarnosti, ki seveda ob pogledih na opustošeno Slovenijo niso mogli umanjkati, je prva med komisarji prišla v Slovenijo s konkretnimi številkami in jasnimi pravili igre, kako lahko komisija in vlada skupaj obnovita Slovenijo do konca večletnega finančnega okvira, ki se izteče leta 2027.

Ministri Golobove vlade, ki imajo malo izkušenj z EU, so zdaj pred zahtevno in odgovorno nalogo. Ponujena roka komisije in sredstva pa omogočajo novo rojstvo Slovenije v EU.