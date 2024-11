Prekinitev ognja ni nujno pot k miru

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko je pozornost mednarodne javnosti – in svetovne diplomacije – usmerjena v Libanon, kjer sta Izrael in šiitsko gibanje Hezbolah po dveh mesecih brutalnega bombardiranja in (izraelske) taktike požgane zemlje sklenila zelo krhko šestdesetdnevno premirje, izraelska vojska v globoki senci stopnjuje genocidno pobijanje, nasilno razseljevanje in uničevanje na območju Gaze, kjer je bilo v prvih trinajstih mesecih izraelske okrutnosti iz registra prebivalstva v celoti izbrisanih 1410 palestinskih družin. Rodbin.