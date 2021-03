Prodali bomo toliko, kot bomo nabavili

V nadaljevanju preberite:

»Ne bomo prodali toliko, kot bomo prodali. Ampak bomo prodali toliko, kot bomo nabavili.« Tako nam je te dni dejal direktor enega od uspešnih slovenskih proizvodnih podjetij. Želel je reči, da v njihovi družbi nimajo težav z naročili. Teh je dovolj, povpraševanje kupcev je veliko. Zapleta se na strani nabave vhodnih materialov: dobave zamujajo, cene surovin in polizdelkov pa so skočile v nebo. To je trenutno ena ključnih težav slovenskega gospodarstva.