Prvi bančni ščurek v Evropi

»Ko enkrat vidiš ščurka, veš, da jih je več, vprašanje je le, kje so,« je ta teden v intervjuju za Delo simbolično opisal sedanje stanje v ameriškem bančništvu Egon Zakrajšek, višji svetovalec v Banki za mednarodne poravnave, prej pa je bil dobri dve desetletji visoki uslužbenec v ameriški Federal Reserve. Po objavi intervjuja je počilo v Credit Suisse in First Republic. Kako bo v evrskem območju bomo videli.