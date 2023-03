Egon Zakrajšek pojasnjuje posledice propada banke SVB

V nadaljevanju preberite:

»V primeru propadle kalifornijske banke SVB je odpovedal nadzor, katastrofalen pa je zlasti način, kako je ta banka poslovala. Ne vemo, kaj se bo še pokazalo v bančnem in finančnem sistemu, kje so še tveganja. Zato moramo biti previdni, veliko je negotovosti, premije tveganja so se dvignile. Še posebej investitorji v bančni sektor so zdaj izredno nervozni,« pravi Egon Zakrajšek, višji svetovalec v Banki za mednarodne poravnave, prej pa dobri dve desetletji visoki uslužbenec v ameriški Federal Reserve. V pogovoru izraža svoja osebna stališča in ne nujno stališča organizacije, v kateri je zaposlen.

Kako je pretirana deregulacija v ZDA, ki so jih pri politikih zlobirale banke, vnovič pretresla finančni svet? Kaj lahko še sledi dramatičnim padcem bančnih in drugih delnic? Ali lahko pričakujemo, da bodo problemi v bančnem sektorju vplivali na centralne banke, predvsem na Federal Reserve, pa tudi na našo ECB, da bi v prihodnjih mesecih manj agresivno višale obrestne mere? Kaj širše posledice propada banke SVB pomenijo za same pogoje financiranja, sentiment na finančnih trgih in možnosti za zadolževanje držav, tudi Slovenije?