Putin se ne zaveda, da je v položaju »lose – lose«

Rusiji naklonjen marionetni režim bo lahko na oblasti nekaj tednov, nekaj mesecev ali celo nekaj let, vendar se bo prej ali slej zrušil. Medijska podpora bo medtem nujna, vendar se zdi to že vnaprej izgubljen boj. Ne samo v Ukrajini in drugod po svetu, tudi v sami Rusiji še tako spretna in sofisticirana medijska propaganda v spregi z ostro cenzuro in različnimi grožnjami – rusko ministrstvo za kulturo je že posvarilo umetnike in kulturnike, da bodo »nasprotovanja invaziji označena za veleizdajo« – ne more dati rezultatov.