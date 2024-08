Rože za črnuško vohunko

V nadaljevanju lahko preberete:

Prvega avgusta 2024 se je odvijala največja menjava ujetnikov po koncu hladne vojne. Letala so z zahoda letela proti Ankari, iz Ankare so letela na sever proti 1800 kilometrov oddaljeni Moskvi ter nazaj na zahod. Tako v Moskvo kot Washington sta letali prileteli sredi noči. Zaradi potnice, ki je na moskovski rdeči preprogi od predsednika Putina dobila velik šopek, je dogodek silovito pomemben tudi za Slovenijo. Menjava ujetnikov nove hladne vojne je sovpadla z domačo polemiko, kako naj se Slovenija umešča v novo svetovno politično konfiguracijo. Naj sledi Viktorju Orbánu, ki naj bi bil edini, ki vzdržuje dialog med vzhodom in zahodom ter si prizadeva za mir v Ukrajini, ali naj sledi drži večine članic EU in Nata? Naj bo na strani tistih, ki napetost med vzhodom in zahodom zaostrujejo, ali naj bo na strani popuščanja napetosti?