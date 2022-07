Selektivni plačni pogum

V nadaljevanju preberite še:

Družbe skladno z zakonom od lani svojim lastnikom na skupščini v potrditev predlagajo politike prejemkov organov vodenja in nadzora. A pri družbah v državni (so)lasti te večinoma niso bile potrjene, ker niso bile usklajene s priporočili Slovenskega državnega holdinga (SDH). Ta je priporočila pripravil marca letos, potem ko je postalo jasno, da v prejšnji vladi ni bilo politične volje za prenovo tako imenovanega Lahovnikovega zakona, ki od leta 2010 določa in omejuje plače direktorjev v državnih in občinskih družbah.