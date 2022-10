Širša Evropa išče svoj smisel

V današnji Temi dneva preberite:

Praški vrh Evropske politične skupnosti (EPS) je že sam po sebi zgodovinski, saj zasedanja v takšnem formatu še ni bilo. Nova vseevropska platforma povezuje države od Azerbajdžana do Islandije in od Portugalske do Ukrajine. V okviru raznovrstne EPS, v kateri je, denimo, Srbija, ki noče sprejeti sankcij proti Rusiji, je v Pragi nastopila široka evropska koalicija proti Putinu. Šibka točka EPS je, da nima oblikovanega jasnega namena. Tudi interesi akterjev so različni.