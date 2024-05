Sovraštvo, najpomembnejši mobilizacijski dejavnik

V nadaljevanju preberite:

Politične in družbene opredelitve se tako pospešeno transformirajo iz racionalnih v eksluzivno emocionalne, najpogostejše čustvo, ki določa odnos do političnega tekmeca, pa postaja sovraštvo. V svetu je najmanj dva ducata večjih konfliktnih žarišč, v fokusu mednarodne javnosti pa je pravzaprav zgolj eno, in to je izraelsko-palestinski spor. Ta zdaj ni niti največji, niti najbolj krvav, a je kljub temu povsem zasenčil vse druge. O zgodovinskih in aktualnih vzrokih za sedanji spopad je bilo narejenih že nešteto analiz, vsak dan se pojavljajo nove, zato o tem ni smiselno polemizirati. Vendar bi lahko rekli, da je sprožitvi izjemnega revolta, ki je zajel velik del sveta, vsaj zahodnega, botrovala tudi identifikacija subjekta, ki ga je mogoče res sovražiti. In to so Izraelci.