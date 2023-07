Spolno občevanje v javnosti, sovražni govor in zgražanje

V nadaljevanju preberite:

John Perry Barlow je leta 1996 kibernetski prostor razglasil za novi dom duha. Deklaracija o neodvisnosti kibernetskega prostora je vladam sporočala, naj svojih tac ne stegujejo na novo digitalno ozemlje. V letih, ki so minila, je novi dom duha zadišal po gnilem. Bolj natančno: novi dom duha je prinesel veliko dobrega. Omogočil pa je tudi, da so emocije, ki so se pred nastankom kibernetskega sveta najpogosteje sproščale ob točilnih pultih, preplavile javni digitalni svet. V digitalnem svetu je še vedno veliko duha. A je tudi veliko smradu. Če so se pred digitalno dobo pohodi sovraštva začenjali v pivnicah, je svetovni splet s komentatorskimi forumi in družabnimi omrežji tisti medij, ki sovražnemu govoru daje pospešek.