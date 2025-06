Zdrav duh, zdravo telo in šport za znanje

V nadaljevanju preberite:

Zadnjih nekaj let poslušamo o porastu medvrstniškega nasilja, pretirani uporabi različnih zaslonov, apatiji mladih, njihovem pomanjkljivem znanju in s tem povezanem vztrajnem padanju v raziskavah znanja, hkrati pa tudi o upadu telesnih zmogljivosti otrok. Nezdrav duh v nezdravem telesu.

Slovenija že več kot 40 let zbira podatke športnovzgojnega kartona. Tudi zato strokovnjaki lahko povedo, da so deklice bolj telesno zmogljive, kot so bile njihove matere pred nekaj desetletji. A tako kot dečke je tudi deklice epidemija covida-19 močno prizadela. Stanje telesne zmogljivosti otrok in mladostnikov je tako še vedno slabše, kot je bilo leta 2019. Medtem ko v šole prihajajo vedno novi, iz šol postopno odhajajo tisti, ki smo jim med epidemijo zaprli šole in športne klube. Ti mladostniki, zdaj mladi odrasli, so potegnili najkrajšo.