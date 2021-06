Politika obljublja divjo in uspešno prihodnost

V komentarju preberite:

Slovenskim navdušencem nad tehnologijo je politika obljubila spremembe. Strateški svet za digitalizacijo je včeraj predstavil štirideset ukrepov, s katerimi bi se v prihodnjem desetletju lahko naša država digitalno razvila.

Kaj sledi po predstavitvi ukrepov in želja? Kdo jih bo dejansko izvajal in kakšne so pasti všečnih obljub?