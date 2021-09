Stoletna sobica v kleti za 50 tisočakov

V nadaljevanju preberite:

Garsonjera; velika 14,4 kvadratnega metra, zgrajena leta 1926, v kleti. Cena: 49.900 evrov. Stanovanje; veliko 37,5 kvadratnega metra, dvosobno, letnik 1962, adaptirano leta 1992. Cena: 157.000 evrov. Stanovanje; veliko 97,1 kvadratnega metra, štirisobno, zgrajeno lani. Cena: 329.530 evrov. To so trije naključni primeri prodajnih oglasov stanovanj v glavnem mestu. Čeprav cene nepremičnin določa enostavna ekonomska matematika ponudbe in povpraševanja, lahko rečemo, da so te presegle vse normalne meje.