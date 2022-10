Strah pred covidom plahni, cepivo ostaja

Marsikdo se še spominja, kako je ob prihodu cepiva proti covidu v Slovenijo hitel s prijavo na cepljenje in vsak dan trepetal ali bo na cepljenje poklican prej, preden se bo okužil. Ljudje so na 'vbod' čakali v dolgih vrstah in se jezili, ker jih je marsikomu uspelo tudi preskočiti. Na cepljenje se je bilo možno prijaviti elektronsko, prek osebnih zdravnikov, zmeda s seznami je bila velika.

Danes je slika obrnjena. Zdravstveni zavodi so glede cepljenja dobro organizirani, cepiva je dovolj, vrst ni, pa čeprav bi se moralo za polno precepljenost prebivalstva cepiti še dobrih 40 odstotkov Slovencev. A se očitno ne bodo oziroma se bodo še v zelo nizkem odstotku. Zanimanje za cepljenje s prvim odmerkom je majhno, v povprečju se je v zadnjem mesecu prvič cepilo le pet oseb na dan, lani septembra pa 4772. Od sredine septembra letos pa narašča zanimanje za cepljenje z drugim poživitvenim odmerkom, a je število tistih, ki se želijo zaščititi na ta način, še vedno pod pričakovanji stroke. Iz ankete, ki jo je za Delo opravila Mediana, izhaja, da se to očitno ne bo spremenilo: kar 47 odstotkov od 435 vprašanih se namreč ne bi odločilo za poživitveni odmerek. Med tistimi, ki se za omenjeni odmerek najverjetneje ne bodo odločili, je največ takšnih, ki že do sedaj niso prejeli nobenega odmerka cepiva proti koronavirusu, in sicer kar 55 odstotkov. Še nadaljnjih 7 odstotkov je prejelo le en odmerek, 29 odstotkov pa dva.

Odkar je na pohodu omikron, so se ljudje sprostili. Ta različica virusa je resda hitreje nalezljiva, a mnogo bolj blaga od prvotne wuhanske, zato posamezniki vse bolj tehtajo, če se je sploh še smiselno cepiti. Ker jih je veliko med njimi covid prebolelo (nekateri tudi po večkrat), menijo, da so dovolj zaščiteni in se dodatni zaščiti v obliki cepiva izogibajo. Strokovnjaki, ki opozarjajo, da omikron še vedno lahko povzroča zaplete in posledično hospitalizacije, so, sodeč po številu cepljenih s poživitveni odmerki, neslišani.

Trenutno je v Sloveniji na zalogi 2,3 milijona odmerkov cepiv, do zdaj pa je bilo porabljenih 3 milijone. Kot zdaj kaže, bo torej ogromno cepiva ostalo neporabljenega. Bodisi ga bodo poslali v države, kjer ga primanjkuje ali pa v uničenje.

Se pa utegne slika hitro obrniti, če bo jesen glede novih okužb spet pokazala zobe.