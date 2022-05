Tisoč sto sedemdeset dni žice

V nadaljevanju preberite:

Odredba okupacijskega komisarja je bila jasna: »Proti osebam, ki bi poskušale priti v mesto ali oditi iz njega na drugih krajih, kot so našteti v členu 2, se uporabi orožje, in sicer podnevi po enem samem pozivu, ponoči, tj. od 19. do 7. ure, pa brez poziva.« Prvi člen je odrejal, da je prepovedano zapustiti Ljubljano. Drugi člen je določal, da je vstop v mesto dovoljen le tistim, ki dobavljajo živila ali imajo drug utemeljen razlog. Bodeča žica je bila okrog Ljubljane postavljena 1170 dni.