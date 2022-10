Treba se bo nasloniti nase, čim hitreje

V nadaljevanju preberite:

Pretekla leta so jasno pokazala, da je kratkovidno le slediti in čakati, kako se bo obrnila evropska politika ali Nemčija. Na energetskem področju je že pandemija covida-19 povzročila več pretresov, potem pa so vse na glavo postavili vojna v Ukrajini in močni geopolitični pritiski. Cene so podivjale, ljudje so marsikje na ulicah, gre že za preživetje Evrope, kot jo poznamo.