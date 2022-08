Trideset let po prvi olimpijski kolajni za Slovenijo

V nadaljevanju preberite:

Na današnji dan pred 30 leti je na olimpijskem odru za zmagovalce prvič zaplapolala slovenska zastava. Podvig na največjem jezeru v Kataloniji sta 1. avgusta 1992 zrežirala tedaj 20-letna veslača Iztok Čop in Denis Žvegelj, dan pozneje je ponovil njun dosežek čoln v posadki Sadik Mujkić, Milan Janša, Sašo Mirjanič in Jani Klemenčič.

Slovenski športniki so ozaljšali olimpijsko vitrino z 52 kolajnami, 28 s poletnih iger. Vseh se radi spominjamo in jih omenjamo, pogosto pa ostanejo v ozadju ljudje, brez katerih laskavih dosežkov morda ne bi bilo. Veslaški šport je prispeval v zbirko pet kolajn, judo šest, to je 39,3 odstotka vseh kolajn Slovenije na poletnih igrah.