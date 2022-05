Tudi to je Amerika

V nadaljevanju preberite:

Za vsakim človekom ostane globoka praznina v srcu. Včasih žalujemo za tistim, kar smo imeli, včasih za vsem, česar nismo imeli, a bi lahko. S smrtjo otroka pa umre prihodnost enega človeka in velik del prihodnosti njegovih bližnjih, marsikdaj kar vsa. Devetnajst otrok, mlajših od enajst let, in njihovi učiteljici so v teksaškem Uvaldeju z življenjem plačali življenjske zamere osemnajstletnega morilca s polavtomatskim orožjem, ki je žrtvam povedal, da jih čaka smrt, ter pritisnil na sprožilec.