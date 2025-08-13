Table »Zimmer frei« so romale na smetišče zgodovine, kaj smo dobili v zameno?

V nadaljevanju preberite:

Ko je majhno zagonsko nizozemsko podjetje sredi 90. let prejšnjega stoletja začelo ustanavljati portal booking.nl, ki naj bi povezal popotnike in ponudnike nastanitev, si najbrž nihče ni predstavljal, da bo to čez nekaj let popolnoma na glavo obrnilo način trženja, iskanja in rezervacije počitniških nastanitev. Znamenite table »Zimmer frei« so romale na smetišče zgodovine, spletne platforme z bookingom na čelu pa so postale nepogrešljiv kanal za trženje nastanitev in njihovo rezervacijo tako pri velikih kot malih ponudnikih.