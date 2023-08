Ujma, država ter državljanke in državljani

Najhujša naravna katastrofa v času obstoja samostojne Slovenije je odnesla za več sto milijonov državnega in zasebnega premoženja, prinesla pa je pomembno sporočilo o državi in prebivalstvu. Država ima delujoče institucije.

Agencija, ki se ukvarja z napovedovanjem vremena in hidroloških razmer, je brezhibno sporočala, kaj lahko pričakujemo in kakšna tveganja čakajo državo. Ko je napovedano neurje prišlo nad državo, so civilna zaščita, uprava za zaščito in reševanje, policija in vojska svoje naloge izvrševale.

Kljub občasnim ocenam, da je Slovenija spodletela država, ob izrednem dogodku ni razlogov za grajo. Manj ko so državne agencije politizirane, bolje delujejo. Ujma, ki je prizadela vsaj dve tretjini slovenskih občin, je pokazala, da sistem obstaja, deluje in po najboljših močeh rešuje življenja in premoženja.

Družbeno tkivo je prepredeno s solidarnostjo. Kraški gasilci, ki so jim pred letom dni med uničujočim požarom pomagali kolegi iz vse države, so šli v kraje, ki jih je tokrat zalila voda.

Drugo sporočilo govori o družbi, državljankah in državljanih. Razvejena mreža gasilskih društev in prostovoljcev Rdečega križa, Karitas in drugih organizacij dopolnjuje državne institucije. Družba deluje. Organizira se hitro. Nase prevzema številne naloge, ki načeloma spadajo v opis del in nalog državnih agencij. Družbeno tkivo je prepredeno s solidarnostjo.

Kraški gasilci, ki so jim pred letom dni med uničujočim požarom pomagali kolegi iz vse države, so šli v kraje, ki jih je tokrat zalila voda. Ljudje, ki so ostali brez strehe nad glavo, so zatočišče našli pri sorodnikih, znancih, neznancih. Zelo ozki družbeni segmenti niso ravnali dovolj odgovorno. Kakšna evakuacija iz turističnih kapacitet bi bila lahko izvedena ob bolj primerni, zgodnejši uri.

Ujma je zaradi človeških žrtev in nepopisne škode razlog za globoko žalost in bolečino, odziv družbe in državnih agencij je lahko razlog za ponos. Pri tem pa je na mestu, v jeziku meteorologov in hidrologov, še rumeni alarm, ki nam nalaga, da smo pozorni.

Katastrofe so vse prevečkrat izgovor za ukrepe, ki koristijo izključno ozkim interesnim skupinam. Če so državne agencije ob ujmi pokazale, da so dorasle najzahtevnejšim nalogam, naravna nesreča ne sme biti izgovor za posege, ki bi sicer veljali za nedopustne.