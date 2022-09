Uresničitev sultanovih sanj

V nadaljevanju preberite:

Turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan je danes v Zagrebu končal balkansko turnejo, med katero je obiskal še Beograd in Sarajevo ter s svojimi natančno izbranimi, regionalno in tudi geopolitično usmerjenimi izjavami poskrbel za veliko šumov. In to nikakor ne le v krajih svojega obiska.

Veliko izjav, ki jih je Erdoğan javno podal na balkanski poti – od tega, da je Evropska unija sprovocirala Rusijo k agresiji v Ukrajini, do tega, da Zahod poskuša razdeliti in uničiti muslimane –, je bilo namenjenih utrjevanju njegove od nekdaj tako želene vloge globalnega voditelja.

Te vloge mu v skoraj dveh desetletjih vladanja Turčiji ni uspelo dobiti. Pa bi težko rekli, da se ni »trudil«. In da mu geografija, katere ujetnica in hkrati paznica je Turčija, te priložnosti ni ponujala. A kaos na Bližnjem vzhodu, ki je sledil ameriško-koalicijskemu uničenju Iraka in stranpotem arabskih revolucij, je Erodğanu – skupaj z domačimi težavami (milo rečeno) – onemogočil, da bi njegove odločitve določale tempo geostrateške tektonike.