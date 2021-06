Ustavnost, investicija v zaupanje

V komentarju lahko preberete:

Odločitev ustavnega sodišča, da je zakon o nalezljivih boleznih neustaven in da so neustavni na tem zakonu temelječi vladni odloki, spada med najpomembnejše dogodke leta. Interpretacija odločitve pa ni enostavna. Zakon, ki ga je ustavno sodišče postavilo pod rentgen, je star četrt stoletja, zato ne gre za banalno zaušnico sedanji vladi. Sporočilo ustavnega sodišča pa je vendarle jasno: Oblastni organi so ob zamejevanju epidemije ignorirali ustavni vidik omejevanja svoboščin. Pa ga ne bi smeli. Ob tem pa se ne moremo sprenevedati. Ustavno sodišče ne trdi, da vlada sploh ne bi smela ukrepati. Ukrepi so bili nujni. Vendar bi morali biti usklajeni z ustavnim redom.