Uvod v razmah vztrajne inflacije

Ugledne domače in tuje institucije so pred še dobrega pol leta ocenjevale, da je takratna povišana stopnja inflacije le začasen, prehoden pojav, ki bo izzvenel, rast cen pa da bo kmalu blizu dvoodstotnemu cilju, ki so si ga določile ECB in druge centralne banke. Z rusko agresijo v Ukrajini se je ta zmotna iluzija začela razblinjati, nebrzdana rast cen energentov, umetnih gnojil, surovin in tudi hrane pa poganja rast inflacije, kot je Evropa, Amerika in večina sveta ne poznajo že nekaj desetletij.

Koliko je danes realno vrednih 1000 evrov, ki ste jih imeli v žepu pred letom dni? Ali se v evrodeželi in pri nas že uresničuje tisti najmanj ugodni scenarij, ko se inflacija širi v stroške, plače in plačne zahteve? Kaj mora pri ukrepanju upoštevati vlada?