V enem samem izdelku ves svet in kapljica krvi

Saj poznate vprašanja v slogu, od kod prihajajo moje stvari – bombaž v majici, zlato v poročnem prstanu, kakav v čokoladi. Mogoče ste kateremu od vprašanj poskusili priti do dna, a niste prišli daleč, ali pa ste se zadovoljili z zagotovilom proizvajalca ali trgovca, da so bile surovine pridobljene oziroma pridelane brez kapljice prelite krvi.

Dobavne verige podjetij so v globaliziranem svetu postale neskončno dolge in kompleksne. V enem izdelku je lahko skrit ves svet. Formula proizvodnje potrošniških dobrin pa je preprosta: podjetja del proizvodnje prenesejo v države z ohlapnejšo zaščito človekovih pravic in okolja. Če se jih zasači pri kršitvi, se izgovarjajo na kompleksnost dobavne verige, čeprav bi morala zagotavljati sledljivost surovin in izdelkov v vsakem členu. Posledice kršitev so kozmetične – (začasna) izguba dobrega imena –, finančne kazni pa zelo redke.